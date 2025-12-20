Сергей Лазарев продолжает следить за соцсетями Леры Кудрявцевой: что ему не понравилось

Телеведущая Лера Кудрявцева радикально сменила образ, показав поклонникам короткую стрижку. Однако ее бывший бойфренд, певец Сергей Лазарев, не одобрил подобную перемену.
При помощи ИИ звезда примерила образ с короткой стрижкой под мальчика и веснушками, показав результат в соцсетях. Тогда Кудрявцева спросила у фанатов, стоит ли ей так постричься по-настоящему.
На возможное преображение бывшей партнерши Лазарев ответил твердо: «Нет».
Анна Семенович и некоторые фанаты поддержали Кудрявцеву, сказав, что короткие волосы ей к лицу. Однако пока телеведущая не собирается менять свое каре, используя искусственный интеллект только для виртуальных примерок.
Напомним, что в новогоднюю ночь на российских телеэкранов покажут более 70 номеров — музыкальных, шуточных. Среди звезд, которые будут радовать зрителей, окажутся певец SHAMAN в роли Деда Мороза, его коллега Лариса Долина в патриотичном платье, а также Лера Кудрявцева с тазиком оливье.