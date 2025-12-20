Сергей Лазарев продолжает следить за соцсетями Леры Кудрявцевой: что ему не понравилось

Напомним, что в новогоднюю ночь на российских телеэкранов покажут более 70 номеров — музыкальных, шуточных. Среди звезд, которые будут радовать зрителей, окажутся певец SHAMAN в роли Деда Мороза, его коллега Лариса Долина в патриотичном платье, а также Лера Кудрявцева с тазиком оливье.