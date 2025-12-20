Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лазарев продолжает следить за соцсетями Леры Кудрявцевой: что ему не понравилось

Певец Лазарев отверг решение Леры Кудрявцевой постричь волосы.

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая Лера Кудрявцева радикально сменила образ, показав поклонникам короткую стрижку. Однако ее бывший бойфренд, певец Сергей Лазарев, не одобрил подобную перемену.

При помощи ИИ звезда примерила образ с короткой стрижкой под мальчика и веснушками, показав результат в соцсетях. Тогда Кудрявцева спросила у фанатов, стоит ли ей так постричься по-настоящему.

На возможное преображение бывшей партнерши Лазарев ответил твердо: «Нет».

Анна Семенович и некоторые фанаты поддержали Кудрявцеву, сказав, что короткие волосы ей к лицу. Однако пока телеведущая не собирается менять свое каре, используя искусственный интеллект только для виртуальных примерок.

Напомним, что в новогоднюю ночь на российских телеэкранов покажут более 70 номеров — музыкальных, шуточных. Среди звезд, которые будут радовать зрителей, окажутся певец SHAMAN в роли Деда Мороза, его коллега Лариса Долина в патриотичном платье, а также Лера Кудрявцева с тазиком оливье.