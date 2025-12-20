В Хабаровске проверили состояние автобусов и троллейбусов

В Хабаровске по поручению мэра Сергея Кравчука профильные структуры администрации провели проверку общественного транспорта. Специалисты оценили санитарное состояние салонов, а также наличие обязательной информации в автобусах и троллейбусах муниципальных маршрутов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Рейд прошел на остановке «Комсомольская площадь». Как рассказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин, в целом перевозчики следят за состоянием транспорта.
По его словам, осмотры проводятся не реже одного раза в неделю, проверяется как внешний вид машин, так и чистота салонов. Все замечания разбирают с перевозчиками на рабочих совещаниях, после чего недочеты устраняются.
В администрации рассказали, что такая работа носит системный характер и направлена на повышение качества перевозок. По словам Сергея Кравчука, проверки общественного транспорта будут продолжены. В городе намерены и дальше проводить как плановые, так и внезапные рейды, чтобы перевозчики соблюдали требования не формально, а на практике, и пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно.