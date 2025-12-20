В Хабаровске проверили состояние автобусов и троллейбусов

В администрации рассказали, что такая работа носит системный характер и направлена на повышение качества перевозок. По словам Сергея Кравчука, проверки общественного транспорта будут продолжены. В городе намерены и дальше проводить как плановые, так и внезапные рейды, чтобы перевозчики соблюдали требования не формально, а на практике, и пассажиры чувствовали себя комфортно и безопасно.