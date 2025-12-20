Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажа алкоголя в магазинах Кызыла будет запрещена на 12 новогодних дней

Власти Кызыла ввели жесткие ограничения на продажу алкогольной продукции на время предстоящих праздников. Как сообщает мэрия города, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в столице Тувы будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя, включая пиво, во всех магазинах.

Власти Кызыла ввели жесткие ограничения на продажу алкогольной продукции на время предстоящих праздников. Как сообщает мэрия города, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в столице Тувы будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя, включая пиво, во всех магазинах.

В постановлении говорится, что эта мера принята для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущества граждан в дни новогодних и рождественских праздников. Исключение сделано лишь для предприятий общественного питания, которые могут продолжать продавать алкоголь в своих заведениях.

При этом городские власти также рекомендовали ресторанам и барам добровольно отказаться от продажи спиртного в период массовых праздничных мероприятий. Подобные ограничения вводятся в Кызыле регулярно в рамках комплексной программы по профилактике правонарушений в праздничные дни, передает Telegram-канал мэрии Кызыла.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание общественности на потенциальный вред продажи детям продукции, имитирующей алкоголь. Какая продукция подразумевается под «имитирующей алкоголь» и почему его продажу среди детей необходимо ограничить, разбиралась «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше