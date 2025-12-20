Продажа алкоголя в магазинах Кызыла будет запрещена на 12 новогодних дней

Власти Кызыла ввели жесткие ограничения на продажу алкогольной продукции на время предстоящих праздников. Как сообщает мэрия города, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в столице Тувы будет полностью запрещена розничная продажа алкоголя, включая пиво, во всех магазинах.
В постановлении говорится, что эта мера принята для обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущества граждан в дни новогодних и рождественских праздников. Исключение сделано лишь для предприятий общественного питания, которые могут продолжать продавать алкоголь в своих заведениях.
При этом городские власти также рекомендовали ресторанам и барам добровольно отказаться от продажи спиртного в период массовых праздничных мероприятий. Подобные ограничения вводятся в Кызыле регулярно в рамках комплексной программы по профилактике правонарушений в праздничные дни, передает Telegram-канал мэрии Кызыла.
