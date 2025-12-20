«Новый Яшин» в аду Парижа: рекорд в ФИФА, украинский партнёр и война с бывшей женой

Сейчас они появляются вместе на поле. В команде им удаётся соблюдать некий нейтралитет. И хоть украинский футболист признавался, что у него нет личного контакта с российским вратарём, на видео попал эпизод, как Забарный и Сафонов пожимают друг другу руки в самолёте. СМИ, конечно, массово подхватили это, а на Украине осудили своего игрока. Но пока глобальных конфликтов удаётся избежать. Хочется верить, что так будет и дальше. Для обоих футболистов оказаться в ПСЖ — огромная возможность, которая выпадает не так часто. К тому же не стоит забывать, что спорт должен оставаться вне политики.