«Новый Яшин» в аду Парижа: рекорд в ФИФА, украинский партнёр и война с бывшей женой

Декабрьское чудо от Матвея Сафонова.
Декабрь принято считать временем чудес. С этим точно может согласиться российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Его имя попало в мировые тренды в X (ранее — «Твиттер»), а фотография с ним — на обложки крупных мировых спортивных изданий. Всё благодаря финалу Межконтинентального кубка ФИФА, где встречались победитель Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) с обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго» (Бразилия).
Сафонов вышел играть в стартовом составе. В основное время встреча завершилась со счётом 1:1 (отличились экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия и Жоржиньо с пенальти). Исход матча решился в серии пенальти, где Матвей отразил четыре удара подряд. «Пари Сен-Жермен» триумфально победил, а Сафонова признали лучшим игроком встречи.
Более того, Мотя, как по-дружески его называют фанаты, установил рекорд ФИФА. Он стал первым в истории голкипером, который на турнирах ФИФА смог отбить четыре пенальти подряд в серии 11-метровых. Такое достижение и его блестящая игра сделали россиянина звездой декабря. Однако всего этого могло бы и не быть…
Ждал своего шанса на скамейке. И дождался.
Сафонов этим летом мог бесславно покинуть парижский клуб. В августе из команды ушёл итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, а на его место взяли француза Люку Шевалье. Главный тренер Луис Энрике сразу сделал его основным игроком, а Сафонову предложили уйти в аренду.
Этого все ждали, ведь положение россиянина в команде усложнялось ещё и из-за трансфера украинского защитника Ильи Забарного. Как россиянин и украинец будут выступать в одной команде, казалось, не понимал никто. Плюс реакция общественности и конфликты внутри команды могли возникнуть на ровном месте. Матвей категорически отказался уходить из команды. Он привык к жизни в Париже, активно учит язык (и даже уже даёт интервью на французском) и получает международный опыт.
Сейчас они появляются вместе на поле. В команде им удаётся соблюдать некий нейтралитет. И хоть украинский футболист признавался, что у него нет личного контакта с российским вратарём, на видео попал эпизод, как Забарный и Сафонов пожимают друг другу руки в самолёте. СМИ, конечно, массово подхватили это, а на Украине осудили своего игрока. Но пока глобальных конфликтов удаётся избежать. Хочется верить, что так будет и дальше. Для обоих футболистов оказаться в ПСЖ — огромная возможность, которая выпадает не так часто. К тому же не стоит забывать, что спорт должен оставаться вне политики.
Сафонов остался в Париже, и, хотя он не любит быть вторым номером, ему пришлось сидеть на скамейке и ждать своего шанса. И он его получил волей случая: Шевалье травмировался в ноябре.
Мотя в двух матчах чемпионата Франции и игре в Лиге чемпионов отстоял «на ноль», в одной встрече Лиги 1 пропустил 2 мяча. Шевалье уже восстановился, однако основным вратарём пока остаётся Мотя. Как будет дальше — посмотрим. Сейчас самое главное, что воспитанник «Краснодара» громко заявил о себе и создал высокую конкуренцию среди вратарей.
Алименты, долги и скандальные заявления.
И если в команде Сафонов смог разрешить свои проблемы, то в личной жизни скандалы продолжаются. Уже несколько лет он громко судится с бывшей женой Анастасией Казачек. Пара долгое время не могла урегулировать вопрос алиментов на общего ребёнка.
Девушка смогла добиться, чтобы голкипер закрыл долг по алиментам, который составлял 65 миллионов рублей, и платил ей ежемесячно 25% от своей зарплаты. Из-за задолженности Сафонова могли не выпустить за границу, чтобы он отправился в ПСЖ. Для избежания проблем голкипер все долги закрыл.
Несмотря на то что Сафонов женился во второй раз и уже не живёт в России, первая супруга не оставляет его в покое. Анастасия продолжает регулярно задевать футболиста. Как только Сафонов начал играть в основе ПСЖ, она заявила, что у него имеется близорукость и он вынужден носить очки. Девушка уверена, что из-за этого он плохо реагирует на дальние удары. Только вот отбить четыре удара в серии пенальти ему удалось без проблем.
Обидно, что вокруг лучшего прямо сейчас российского вратаря продолжает идти неспортивный шум. Это всё может оказывать дополнительное давление и портить имидж.