Guardian: Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы об Украине

«Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», — говорится в публикации Guardian. Газета указала, что российский президент использовал прямую линию как площадку для подтверждения ранее обозначенных целей спецоперации и дал понять, что не видит оснований для их пересмотра.