В городе ХМАО назначены даты открытия ледовых городков

Ледовый городок на площади Победы начнет работу 27 декабря.
В Нижневартовске (ХМАО) ледовый городок в парке Победы откроется 27 декабря. О мероприятии в соцсети сообщили городские власти.
«Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на торжественные открытия новогодних городков. Один будет размещен в городском парке Победы. Здесь 27 декабря в 18 часов Дворец культуры “Октябрь” представит детскую игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой», — сообщает мэрия в telegram-канале.
Еще один праздничный городок появится на площади Нефтяников. Его открытие запланировано на 29 декабря. Гостей мероприятия ждет театрализованная программа «Двенадцать месяцев» от артистов Центра национальных культур.