Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе ХМАО назначены даты открытия ледовых городков

В Нижневартовске (ХМАО) ледовый городок в парке Победы откроется 27 декабря. О мероприятии в соцсети сообщили городские власти.

Ледовый городок на площади Победы начнет работу 27 декабря.

В Нижневартовске (ХМАО) ледовый городок в парке Победы откроется 27 декабря. О мероприятии в соцсети сообщили городские власти.

«Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на торжественные открытия новогодних городков. Один будет размещен в городском парке Победы. Здесь 27 декабря в 18 часов Дворец культуры “Октябрь” представит детскую игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой», — сообщает мэрия в telegram-канале.

Еще один праздничный городок появится на площади Нефтяников. Его открытие запланировано на 29 декабря. Гостей мероприятия ждет театрализованная программа «Двенадцать месяцев» от артистов Центра национальных культур.