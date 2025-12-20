В городе ХМАО назначены даты открытия ледовых городков

«Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на торжественные открытия новогодних городков. Один будет размещен в городском парке Победы. Здесь 27 декабря в 18 часов Дворец культуры “Октябрь” представит детскую игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой», — сообщает мэрия в telegram-канале.