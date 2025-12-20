Российские военные ликвидируют пехоту и позиции Вооружённых сил Украины, наступая к Константиновке в Донецкой народной республике, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«103 полк уничтожает пехоту и позиции ВСУ, наступая к Константиновке. Бойцы 103-го полка 150 дивизии продолжают наступление на константиновском направлении, уничтожая силы и позиции противника ударами дронов и огнём артиллерии», — говорится в сообщении.
Военкоры подчеркнули, что ударные беспилотные летательные аппараты «Молния», FPV-дроны, а также артиллерия накрывают позиции и огневые точки с украинской пехотой, буквально «ровняя их с землёй».
Напомним, в Сети появились кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ на территории Константиновки и Мирнограда. Места скопления украинских солдат в обоих городах поразила российская авиация. В частности, на территории Константиновки авиаудар был нанесён по расположению военнослужащих 100-й мехбригады.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уверен в том, что российские военнолужащие возьмут Константиновку в Донецкой народной республике. Он подчеркнул, что бои ведутся на территории города. По словам Путина, российские войска контролируют более 50 процентов населённого пункта.