В Таиланде могут появиться карты «Мир»: страны ведут переговоры

РФ и Таиланд обсуждают использование карт «Мир».

Источник: Комсомольская правда

В России ведутся переговоры с Таиландом о применении платежной системы «Мир» российскими туристами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

«Переговоры продолжаются», — решительно сказал Руденко.

Ранее заместитель министра сообщал, что Россия и Индия планируют обсудить внедрение российской платежной карточной системы «Мир» на индийской территории.

В России также рассматривается возможность использования карты «Мир» в качестве идентификатора, подтверждающего право на льготы в рамках различных социальных и негосударственных программ.

По прогнозам НСПК, к 2031 году будет зафиксировано минимальное использование контактных платежей. Тогда эксперт констатировал устойчивую тенденцию перехода на бесконтактную оплату: на нее уже приходится 98,5% всех операций по картам «Мир».