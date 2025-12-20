В Таиланде могут появиться карты «Мир»: страны ведут переговоры

В России ведутся переговоры с Таиландом о применении платежной системы «Мир» российскими туристами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.
«Переговоры продолжаются», — решительно сказал Руденко.
Ранее заместитель министра сообщал, что Россия и Индия планируют обсудить внедрение российской платежной карточной системы «Мир» на индийской территории.
В России также рассматривается возможность использования карты «Мир» в качестве идентификатора, подтверждающего право на льготы в рамках различных социальных и негосударственных программ.
По прогнозам НСПК, к 2031 году будет зафиксировано минимальное использование контактных платежей. Тогда эксперт констатировал устойчивую тенденцию перехода на бесконтактную оплату: на нее уже приходится 98,5% всех операций по картам «Мир».