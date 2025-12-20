Юрист объяснил, как получить компенсацию при падении на льду

Если человек получил легкие повреждения, речь идет о гражданской ответственности: организация, не обеспечившая безопасность, обязана возместить расходы на лечение и моральный вред. В более серьезных случаях, когда здоровью нанесен тяжкий ущерб или установлена инвалидность, может быть возбуждено уголовное дело. В его рамках, как отметил Конецкий в беседе с радио Sputnik, можно взыскать сотни тысяч рублей на лечение и компенсацию морального вреда.