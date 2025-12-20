Ричмонд
Юрист объяснил, как получить компенсацию при падении на льду

При падении на льду и получении травмы важно правильно зафиксировать инцидент для возможного возмещения ущерба. Об этом рассказал юрист Алексей Конецкий.

Специалист пояснил, что многие не знают о праве на компенсацию при таких происшествиях. Первым шагом должен стать звонок в службу спасения по номеру 112 для вызова полиции, так как официальные материалы правоохранителей являются единственным законным способом документально подтвердить травму. Без этого доказать факт происшествия и взыскать компенсацию будет практически невозможно.

Если человек получил легкие повреждения, речь идет о гражданской ответственности: организация, не обеспечившая безопасность, обязана возместить расходы на лечение и моральный вред. В более серьезных случаях, когда здоровью нанесен тяжкий ущерб или установлена инвалидность, может быть возбуждено уголовное дело. В его рамках, как отметил Конецкий в беседе с радио Sputnik, можно взыскать сотни тысяч рублей на лечение и компенсацию морального вреда.

Зима традиционно считает сезоном повышенной опасности, когда появляются дополнительные риски для жизни и здоровья. Россияне признались, что больше всего боятся поскользнуться и упасть, а также получить обморожение.