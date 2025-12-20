Астрономическая зима в России начнется со звездопада

«На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 21 на 22 декабря, приходится пик действия метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час», — сообщили ТАСС в планетарии, отметив, что зимнее солнцестояние традиционно выступает началом астрономической зимы в России и других странах Северного полушария Земли.