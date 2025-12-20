Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билл Клинтон обнимает Майкла Джексона: ФБР опубликовало новые фото по делу скандального финансиста Эпштейна

ФБР опубликовало фото Билла Клинтона и Майкла Джексона по делу Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

ФБР США приступило к публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в совращении малолетних. Материалы размещены на официальном сайте ведомства.

Так, фотография Билла Клинтона и Майкла Джексона была обнародована в рамках публикации документов по делу скандального финансиста.

На снимке заметно, как Клинтон обнимает за плечо Джексона. В компании также присутствует темнокожая женщина и трое несовершеннолетних детей.

Круг общения Эпштейна включал множество известных персон, в том числе действующих и бывших высокопоставленных лиц из разных стран, крупных предпринимателей и звезд. После его смерти в тюремной камере в августе 2019 года, уголовное дело в отношении него было прекращено.

Как стало известно накануне, фото основателя Microsoft Билла Гейтса было снова обнаружено в материалах по делу Эпштейна.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше