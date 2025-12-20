В Ульяновске ищут автора сообщения Путину о жизни в городе

Путину поступил вопрос от жителя Ульяновска, которого сейчас активно ищут местные власти.
Власти Ульяновска ищут автора обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором утверждалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке». Об этом сообщила пресс-служба администрации Ульяновска.
«Мы действительно разбираемся, ищем автора сообщения, чтобы понять, что он имел в виду. Будем рады, если автор сообщения как-то себя проявит, чтобы более предметно, детально обсудить те контексты, которые имелись в виду в его сообщении», — сообщила пресс-служба администрации Ульяновска ТАСС.
Поводом для поисков стал вопрос, прозвучавший в ходе спецпрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным», где житель региона пожаловался на условия жизни. В мэрии уточнили, что хотят не наказать автора, а получить дополнительные детали о проблемах, на которые он указывал.
В пресс-службе города также отметили, что история Симбирска (историческое название Ульяновска) в XIX веке была неоднородной: местные жители участвовали в Отечественной войне 1812 года, в русско-крымских кампаниях середины XIX века и в войне 1877−1878 годов, где проявили мужество и преданность государю. В этот период в городе начал активно развиваться городской быт и инженерная инфраструктура. Кроме того, в конце XIX века к Симбирску проложили железнодорожную ветку от Москвы, что дало импульс развитию торговли, ремесел и купечества. В это же время, отметили в пресс-службе, появились предпосылки для электрификации и модернизации систем водоснабжения, а первый городской водовод был инициирован именно в те времена.
Президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную прямую линию 19 декабря. Мероприятие вновь носило гибридный характер, совмещая как пресс-конференцию, так и общение с обычными жителями.