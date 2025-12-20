Советский разведчик Петрос Петросян отметил свое 102-летие

Ветеран Великой Отечественной войны и разведчик, известный как «разведчик четырёх континентов», Петрос Петросян отпраздновал в пятницу, 19 декабря, своё 102-летие. Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Ереване.
«Один из славных сынов армянского народа, приблизивших Великую Победу, родился 19 декабря 1923 года в Армении. По окончании школы в 1941 году он добровольцем вступил в ряды Красной армии, а с 1942 года доблестно воевал на фронтах войны», — отмечается в сообщении.
В 2014 году была опубликована его книга «Страницы из жизни разведчика», в которой он рассказал о своей деятельности после войны в разведке, дипломатии и общественной сфере. С 1959 по 1972 годы Петросян работал разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте. В этот период он начал налаживать связи между Арменией и армянской диаспорой.
За свои заслуги он был награждён более чем сотней наград, включая ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, а также медали «За боевые заслуги», «За активное участие в защите родины», «За активные действия в разведке» и другие.
В пресс-службе подчеркнули, что его жизнь является важной частью героической истории армянского народа, которую необходимо помнить и передавать будущим поколениям.
Накануне президент России Владимир Путин вспомнил участников Великой Отечественной войны, говоря о «Времени героев».