Советский разведчик Петрос Петросян отметил свое 102-летие

В 2014 году была опубликована его книга «Страницы из жизни разведчика», в которой он рассказал о своей деятельности после войны в разведке, дипломатии и общественной сфере. С 1959 по 1972 годы Петросян работал разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте. В этот период он начал налаживать связи между Арменией и армянской диаспорой.