МО РФ: старшина Слинкин выследил и прогнал группу украинских диверсантов

В ведомстве уточнили, что старшина Слинкин выполнял боевую задачу по охране района действий артиллеристов. Он выявил передвижение группы солдат ВСУ на подходе к позициям. Военный проанализировал маршрут движения, доложил о противнике по радиосвязи и «скрытно переместился на более выгодную огневую позицию».