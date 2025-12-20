МО РФ: старшина Слинкин выследил и прогнал группу украинских диверсантов

Российский военнослужащий Басанг Слинкин заметил движение украинских диверсантов, а затем ликвидировал двух из них и обратил в бегство остальных, сообщает Минобороны РФ.
Сбежавшие украинские военные бросили своих ликвидированных сослуживцев.
В ведомстве уточнили, что старшина Слинкин выполнял боевую задачу по охране района действий артиллеристов. Он выявил передвижение группы солдат ВСУ на подходе к позициям. Военный проанализировал маршрут движения, доложил о противнике по радиосвязи и «скрытно переместился на более выгодную огневую позицию».
«Дождавшись выхода диверсантов на открытую местность, точным огнём уничтожил двоих диверсантов. В завязавшемся бою диверсанты начали отступать, бросив убитых», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря смелым и решительным действиям военнослужащего украинские войска понесли потери, а замаскированные позиции артиллерии РФ не были раскрыты.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.
Также стало известно, что российский военнослужащий Николай Бурдинский эвакуировал раненого сослуживца несмотря на то, что сам был ранен.