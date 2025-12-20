Ричмонд
Виктория Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в подлости перед финалом

Участница мистического шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Виктория Райдос прокомментировала скандал вокруг финала второго сезона. По её словам, во время подготовки к съёмкам экстрасенс Олег Шепс пытался повлиять на других конкурентов, убеждая их занижать ей оценки, что, по мнению Райдос, лишило её шанса выйти в финал.

Источник: Life.ru

Она назвала произошедшее несправедливым и подлым, выразив уверенность, что при честном подходе могла бы побороться за победу. В финальном испытании сезона участвовали Александр Шепс, Максим Левин, Влад Череватый и Марьяна Романова.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, где в квартире находятся сильнейшие энергетические ловушки. Они могут быть просто «сборщиками», которые выносят негатив из тонких планов в материальный мир. А могут оказаться опасными порталами, через которые в квартиру проникает хтоническое зло, то, чего не должно быть в нашей Вселенной.

