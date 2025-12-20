Фадеев признался, какие события в Кургане легли в основу его легендарной песни

«Каждая строчка в ней — правда обо мне. Мне было 15. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет — она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом. Наверное, так делали все советские дети тогда», — написал Максим Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».