Фадеев признался, какие события в Кургане легли в основу его легендарной песни

В основу песни «Снег идет» легла реальная история из жизни курганского продюсера Максима Фадеева.
Музыкант и продюсер Максим Фадеев признался, какие события в Кургане, откуда он родом, легли в основу его легендарной песни. Композицию «Снег идет», которой уже 20 лет, исполнили подопечные Фадеева — группа Serebro. Музыкант поделился историей ее создания.
«Каждая строчка в ней — правда обо мне. Мне было 15. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет — она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом. Наверное, так делали все советские дети тогда», — написал Максим Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, девушки из группы Serebro сами предложили записать кавер на легендарный хит, на что Фадеев сразу согласился. По их мнению, под Новый год она опять вирусится в соцсетях. И если спустя два десятка лет песня по-прежнему нравится людям и откликается в их сердцах, значит она «живая», считает музыкант.
Ранее Максим Фадеев уже обращался к своему наследию: он выложил в стриминговых сервисах несколько старых работ, которые ранее не были доступны официально, и пригласил поклонников заново их открыть. Среди них были дуэты «Сицилия» с Глюк’oZой и «Корабли» с участием Юлии Савичевой, которая недавно также поэкспериментировала со стилем, записав альтернативную композицию с певицей Рауш.