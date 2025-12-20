Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке — на 3,2 тысячи рублей, подсчитало РИА Новости.
Кроме того, в Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области — на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%, следует из федерального бюджета Социального фонда России.