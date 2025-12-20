Ричмонд
«Этап финальных переговоров»: в США заявили, что урегулированию на Украине мешают лишь «отдельные нюансы»

Постпред США Уиттакер: в урегулировании по Украине остались финальные штрихи.

Источник: Комсомольская правда

Представитель США при НАТО Мэтт Уиттакер заявил, что до мирного урегулирования украинского конфликта остаются буквально «отдельные нюансы». Его слова передает Fox News.

«Мы близко, ближе, чем когда-либо. Деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава. Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», — сказал Уиттакер.

Он отметил, что процесс достиг этапа финальных и деликатных переговоров.

Дипломат добавил, что перспективы сделки станут ясны после выходных переговоров в Майами, где будет обсуждаться план, поддержанный ЕС, Украиной и США.

Накануне президент России Владимир Путин назвал условие для прекращения огня, заявив, что Москва готова остановить боевые действия немедленно. При этом глава государства обозначил готовность ВС РФ продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных целей.

