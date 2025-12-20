Ричмонд
Рубио заявил, что США поставляют оружие Украине, а санкции направляют на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами охарактеризовал позицию Вашингтона в украинском конфликте: Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, тогда как Россия — санкционное давление.

Рубио подчеркнул, что США не меняют эту политику.

— Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России, — цитирует Рубио РИА Новости.

Тем не менее, 17 декабря стало известно, что американский лидер Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций в отношении РФ.

17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По словам представителя Кремля, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя государствами.

19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.

