Госсекретарь США Марко Рубио в общении с журналистами охарактеризовал позицию Вашингтона в украинском конфликте: Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, тогда как Россия — санкционное давление.
Рубио подчеркнул, что США не меняют эту политику.
— Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России, — цитирует Рубио РИА Новости.
Тем не менее, 17 декабря стало известно, что американский лидер Дональд Трамп на данный момент не принял решений о введении новых санкций в отношении РФ.
17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По словам представителя Кремля, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя государствами.
19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.