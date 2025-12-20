Ричмонд
Раскрыта схема новая мошенников с «новогодними выплатами» для многодетных

РИА Новости: мошенники используют схему с новогодними выплатами для многодетных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

«Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства», — предупредил Курбаков.

Юрист посоветовал быть внимательными и осторожными при получении подобного предложения, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС.