Раскрыта схема новая мошенников с «новогодними выплатами» для многодетных

«Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства», — предупредил Курбаков.