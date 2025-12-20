Ричмонд
NYT: США начали наносить удары по ИГ* в Сирии

В результате ударов ВС США по ИГ* в Сирии были поражены оружейные склады.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации The New York Times, ВС США приступили к нанесению авиаударов по объектам террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Соответствующие данные были опубликованы в пятницу, 19 декабря.

США задействовали свою авиацию для ударов по объектам ИГ*. В результате атак были поражены десятки целей, включая оружейные склады. Как предполагает издание, в ближайшие дни Вашингтон продолжит силовое противостояние с террористами.

Согласно информации Пентагона от 13 декабря, в сирийской провинции Хомс погибли два бойца Национальной гвардии США и американский переводчик, которые, по утверждению США, поддерживали операции против ИГ*.

Министр обороны Пит Хегсет заявил о ликвидации нападавшего «партнерскими силами». После этого президент Дональд Трамп пообещал принять ответные меры против террористической группировки.

* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

