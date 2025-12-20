Ричмонд
NYT: авиация США начала наносить удары по ИГ в Сирии

США наносят авиаудары по объектам террористической группировки «Исламское государство» в САР, шеф Пентагона назвал это «объявлением мести».

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Соединённых Штатов начали наносить авиаудары по объектам террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает американское издание The New York Times.

Газета ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, в операции были задействованы истребители и военные вертолёты.

«Были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия. В ближайшие дни США, вероятно, продолжат силовые действия против террористов», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что удар США стал ответом на атаку террористов, в ходе которое погибли двое американских военных. Двое бойцов Нацгвардии Соединённых Штатов и один американский переводчик были убиты в районе населённого пункта Пальмира в сирийской провинции Хомс. Они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ*.

Министр войны США Пит Хегсет, комментируя удар, отметил, что это не является началом войны.

«Это не начало войны — это объявление мести», — написал он на своей странице в соцсети X**.

Напомним, шеф Пентагона заявлял, что совершивший нападение на солдат США «был убит силами партнёров». Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб после нападения на американских военных в Сирийской Арабской Республике.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

