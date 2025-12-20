Путин предупредил Европу о серьезных последствиях из-за планов по активам РФ

— Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро, — говорится в сообщении.