Путин предупредил Европу о серьезных последствиях из-за планов по активам РФ

Президент России Владимир Путин жестко раскритиковал планы Евросоюза использовать замороженные российские активы для финансирования Украины, назвав это «грабежом» и предупредив о серьезных ответных последствиях. Об этом сообщило британское издание Daily Express.
В публикации говорится, что российский лидер выступил с «пугающим» предупреждением в адрес европейских политиков, осудив намерение ЕС выделить Киеву кредит в 90 миллиардов евро за счет средств, принадлежащих России. По данным издания, Путин заявил, что такие действия подрывают основы международного права и экономической безопасности.
— Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины в течение следующих двух лет на сумму около 90 миллиардов евро, — говорится в сообщении.
19 декабря глава государства принял участие в прямой линии. Программа длилась 4,5 часа. «Вечерняя Москва» рассказала о главных заявлениях политика.