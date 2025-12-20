Россиянам перечислили регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году

В России в нескольких регионах существенно повысят размер пенсионных выплат. Наибольшее увеличение пенсий по старости в 2026 году произойдет в Чукотском автономном округе — на 3,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости.