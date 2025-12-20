Россиянам перечислили регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году

В России в нескольких регионах существенно повысят размер пенсионных выплат. Наибольшее увеличение пенсий по старости в 2026 году произойдет в Чукотском автономном округе — на 3,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости.
Кроме того, увеличение пенсионных выплат прогнозируется в Ненецком автономном округе на 2,9 тыс. рублей и в Магаданской области — на 2,8 тыс. рублей.
Прибавка примерно в 2,8 тыс. рублей прогнозируется на Камчатке, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО пенсии увеличатся на 2,7 тыс. рублей.
В десятку лидеров по прибавке также вошли Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области — по 2,5 тыс. руб., а также Республика Коми с суммой в 2,4 тыс. руб.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что индексация страховых пенсий по старости на 7,6% запланирована с 1 января 2026 года.