Обещанный Европейским союзом (ЕС) кредит Украине в размере 90 миллиардов евро обойдётся Греции примерно в 2 миллиарда евро. Об этом сообщает греческий информационный портал Pronews.
«Наиболее вероятно, что 24 страны ЕС, которые согласились выступить в качестве гарантов (кроме Венгрии, Словакии и Чехии), в конечном итоге оплатят счет», — отмечается в тексте статьи.
Отдельно подчёркивается, что каждый житель Греции заплатит эквивалент 211 евро, который в итоге окажется в кармане у киевского главаря Владимира Зеленского.
На итоговой пресс-конференции по завершении саммита Евросовета президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл истинное назначение гигантского кредита Украине. По его словам, кредит ЕС в 90 миллиардов евро призван обеспечить Киев необходимыми средствами для продолжения конфликта.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Киев разворовывает миллиарды, полученные за продвижение «антиценностей». Она подчеркнула, что европейские элиты финансируют Украину именно за такое продвижение.