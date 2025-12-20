Сын посла Украины в Болгарии задержан в Вене по подозрению в убийстве

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук подтвердила задержание своего сына Богдана Рынжука в Вене. Его подозревают в причастности к убийству 21-летнего сына вице-мэра Харькова. Информация была распространена Telegram-каналом «Страна.ua».
Илащук обратилась с призывом не придавать этому инциденту политической окраски. Посол настаивает, что необходимо руководствоваться исключительно официальными данными и решениями, которые примет суд, игнорируя «предположения или эмоциональные комментарии».
Кроме того, дипломат подчеркнула, что некорректно связывать процессуальный статус ее сына с выполнением ею своих дипломатических обязанностей или давать этому инциденту какие-либо политические толкования.
15 декабря в рамках расследования убийства американского режиссера и актера Роба Райнера полиция Лос-Анджелеса задержала его сына Ника.
Режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в их собственном особняке в Лос-Анджелесе. В доме не было следов взлома и беспорядка. Полиция подозревает сына убитых супругов Ника, который долгое время был наркозависимым и сильно ссорился с родителями. По информации People, Райнер-младший признался в употреблении наркотиков еще в 2016 году. Режиссер работал над фильмами «Пока не сыграл в ящик», «Когда Гарри встретил Салли» и «Волк с Уолл-стрит». Главное о гибели режиссера — в материале «Вечерней Москвы».