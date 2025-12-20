WSJ: Уиткофф и Кушнер презентовали план по превращению Газы в курорт

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер показали инвесторам план реконструкции сектора Газа, сообщает американское издание The Wall Street Journal.
По данным газеты, сектор Газа станет «футуристическим курортным мегаполисом», американская сторона профинансирует 20 процентов «некоторых» расходов.
«Команда во главе с зятем президента Джаредом Кушнером, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и двумя высокопоставленными помощниками из Белого дома разработала черновое предложение по превращению разрушенного бомбардировками анклава в сверкающий мегаполис», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт о «конфиденциальной, но не засекреченной» презентации. Её представили «ключевым планируемым странам-донорам», в том числе Египту и Турции. Были показаны 32 слайда, на которых запечатлены высотные дома. Кроме того, в ходе мероприятия говорилось о высокоскоростных железных дорогах, а также умных энергосетях.
Источники рассказали, что сведения, где будут жить два миллиона палестинцев во время реконструкции, не озвучены. Кроме того, ряд чиновников в США сомневается в «реалистичности предложенного плана». В частности, они не уверены, что движение ХАМАС согласится на разоружение.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут купить сектор Газа, установить над ним контроль и восстановить при помощи арабских стран.