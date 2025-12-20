Рассекречен новый список Эпштейна: в нем фигурируют 254 массажистки

В материалах Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует перечень так называемых «массажисток». Личности женщин не раскрываются.
Содержание нового документа оказалось менее сенсационным, чем его заголовок. Сам файл «Массажистки» содержит лишь пронумерованный список из 254 строк, где любой текст полностью заретуширован черными прямоугольниками.
«Отредактировано для защиты информации о возможных жертвах», — подписано на полях документа.
В субботу, 20 декабря, американский Минюст, выполняя требования ранее принятого закона, обнародовал некоторые материалы расследования по делу Эпштейна.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала обнародованные материалы по делу Эпштейна. По ее словам, США буквально предложили ей встать в очередь, чтобы посмотреть эти документы.