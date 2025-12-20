Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году

Депутат Говырин: размер пособия при рождении ребенка составит 28,7 тысяч рублей.

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — сказал Говырин.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше