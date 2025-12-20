В Госдуме назвали размер пособия при рождении ребенка в 2026 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2026 в России составит около 28,7 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — сказал Говырин.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше