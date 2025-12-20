Ричмонд
Пермский хоккейный клуб «Молот» расторг контракт с защитником

Пермский хоккейный клуб «Молот» прекратил сотрудничество с защитником Дмитрием Юшкевичем. Решение о расторжении соглашения было принято по взаимной договоренности сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дмитрий Юшкевич ушел из пермского «Молота».

«По обоюдному согласию сторон “Молот” расторг контракт с защитником Дмитрием Юшкевичем. Благодарим Дмитрия за игру в составе “Молота”, за самоотверженность и надежность!» — сказано в официальном обращении клуба в telegram-канале.

Дмитрий Юшкевич присоединился к «Молоту» перед началом сезона 2024/2025 и провел за команду 34 матча, набрав шесть очков по системе «гол+пас». Старт текущего сезона защитник пропустил из-за серьезной травмы, полученной в предсезонный период.