FT: Лондон отказался от одностороннего изъятия российских активов для Украины

По данным издания, правительство исключило возможность самостоятельного использования около восьми миллиардов фунтов стерлингов российских средств, поскольку изначально планировало действовать только в коалиции с ключевыми партнерами — Австралией, Канадой и ЕС. Представитель британских властей пояснил, что страна «не будет двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров», но продолжит совместную работу в рамках G7 и с Европейским союзом по поиску путей поддержки Киева, говорится в статье.