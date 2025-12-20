FT: Лондон отказался от одностороннего изъятия российских активов для Украины

Лондон не будет в одностороннем порядке изымать замороженные российские активы, находящиеся в британских банках, для финансирования помощи Украине. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники, такое решение было принято после провала аналогичной инициативы на уровне Евросоюза.
По данным издания, правительство исключило возможность самостоятельного использования около восьми миллиардов фунтов стерлингов российских средств, поскольку изначально планировало действовать только в коалиции с ключевыми партнерами — Австралией, Канадой и ЕС. Представитель британских властей пояснил, что страна «не будет двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров», но продолжит совместную работу в рамках G7 и с Европейским союзом по поиску путей поддержки Киева, говорится в статье.
19 декабря председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, финансирование основано на бюджете ЕС и потенциально подлежит возмещению за счет замороженных российских активов.