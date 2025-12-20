Ричмонд
Министр войны Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в САР

Американские войска начали операцию «Ястребиный удар» в САР, шеф Пентагона заявил, что речь идёт не о войне, а об ударе возмездия по ИГ.

Источник: Аргументы и факты

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.

Он уточнил, что военные США начали операцию «Ястребиный удар». По словам Хегсета, они ликвидируют боевиков ИГ*, их инфраструктуру и склады с оружием.

«Американские войска начали операцию “Ястребиный удар” в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — написал он на своей странице в соцсети X**.

Хегсет отметил, что речь идёт не о войне, а об ударе возмездия.

«Это не начало войны — это объявление мести», — говорится в публикации.

Напомним, двое бойцов Нацгвардии Соединённых Штатов и один американский переводчик были убиты в районе населённого пункта Пальмира в сирийской провинции Хомс. Они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ*. Хегсет заявлял, что совершивший нападение на солдат США «был убит силами партнёров».

Ранее сообщалось, что авиация Соединённых Штатов начала наносить удары по объектам террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

