Министр войны Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в САР

Министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил о начале антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике в ответ на атаку на американских военных в Пальмире.
Он уточнил, что военные США начали операцию «Ястребиный удар». По словам Хегсета, они ликвидируют боевиков ИГ*, их инфраструктуру и склады с оружием.
«Американские войска начали операцию “Ястребиный удар” в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, Сирия», — написал он на своей странице в соцсети X**.
Хегсет отметил, что речь идёт не о войне, а об ударе возмездия.
«Это не начало войны — это объявление мести», — говорится в публикации.
Напомним, двое бойцов Нацгвардии Соединённых Штатов и один американский переводчик были убиты в районе населённого пункта Пальмира в сирийской провинции Хомс. Они оказывали поддержку в проведении операций против ИГ*. Хегсет заявлял, что совершивший нападение на солдат США «был убит силами партнёров».
Ранее сообщалось, что авиация Соединённых Штатов начала наносить удары по объектам террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирийской Арабской Республики.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.
** Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.