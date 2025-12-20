Ричмонд
Стало известно, в каких регионах РФ существенно повысят пенсии в 2026 году

ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов России, где страховые пенсии вырастут больше всего в 2026 году. По данным соцфонда страны, увеличение составит 2,7 тысячи рублей.

На Чукотке пенсия вырасте на 3,2 тысячи рублей.

«Страховые пенсии россиян со следующего года будут увеличены на 7,6%. Примерно на 2,8 тысячи рублей пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО», — подготовили расчет РИА Новости на основе данных соцфонда.

Лидером рейтинга стала Чукотка. Здесь рост выплат пенсионерам достигнет 3,2 тысячи рублей.