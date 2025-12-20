Стал известен размер пособия при рождении ребенка в следующем году

Размер детского пособия увеличится в России с 1 февраля 2026 года.
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится в России с 1 февраля 2026 года. Об этом сообщил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.
«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — сообщил Говырин РИА Новости.
По его словам, изменение коснется всех семей, имеющих право на эту выплату. Оно будет действовать на всей территории страны.
С 2026 года в России также заработает ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает полуторакратный прожиточный минимум региона. Эта мера предполагает возврат части уплаченного НДФЛ и в среднем составит 70−100 тысяч рублей в год, при этом право на выплату будут определять по доходам и имущественной обеспеченности семьи.