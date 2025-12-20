Ричмонд
В Британии заметили одну деталь прямой линии с Путиным: «Подтвердил решимость Кремля»

The Guardian: Путин на прямой линии занял жёсткую позицию по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Британии отреагировали на пресс-конференцию президента РФ. Так, в ходе прямой линии Владимир Путин занял жесткую позицию относительно украинского вопроса. Тем самым российский лидер подтвердил решимость страны в этом направлении, сообщает The Guardian.

«Путин занял свою привычную жесткую позицию в отношении Украины, подтвердив решимость Кремля», — передает издание.

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках которых президент сделал ряд важных и актуальных заявлений.

Путин отметил, что украинская власть станет легитимной лишь после проведения выборов, однако действующий режим в Киеве отказывается их проводить.

Как подчеркнул президент РФ, вооруженные силы готовы продолжать спецоперацию до тех пор, пока все ее цели не будут реализованы.