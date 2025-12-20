Ричмонд
В Челябинске на детской железной дороге обновили пассажирские вагоны

В Челябинске на детской железной дороге обновили пассажирские вагоны, покрасив их в фирменный серо-красный стиль РЖД и модернизировав интерьер. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дорогой (ЮУЖД).

Фирменные вагоны РЖД впервые появились на детской железной дороге в России.

«На детской железной дороге все всегда как на большой магистрали: правила, техника, ответственность. Теперь и обновленные пассажирские вагончики “оделись” в фирменном стиле РЖД, обновлен и интерьер. Летом будем радовать маленьких пассажиров», — сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Челябинск стал первым городом в России, где на малой магистрали появились пассажирские вагоны с узнаваемой серо‑красной ливреей. Новый дизайн и улучшенные условия призваны сделать поездки по детской железной дороге еще более яркими и запоминающимися.

Ранее в Челябинске обновляли и городской автопарк: на маршрут № 348 Челябинск — Канашево вышли шесть новых автобусов среднего класса с низким полом, кондиционером и системой безналичной оплаты. Новые машины также появились на маршруте № 95 «Привилегия» — улица Молодогвардейцев и скоро должны выйти на линию № 17а профессора Благих — Нефтебазовая.