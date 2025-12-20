Жители Полярных Зорь увидят самый короткий в РФ световой день: сколько он продлится

Продолжительность светового дня в России и других странах Северного полушария 21 декабря будет минимальной за весь год. Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил ТАСС, что в Полярных Зорях Мурманской области светлая часть суток будет самой короткой среди российских городов — всего 18 минут.
Специалист, напомнил, что в воскресенье происходит зимнее солнцестояние, из-за которого ночь в Северном полушарии достигает максимальной длины. В Москве продолжительность ночи составит 17 часов, а световой день сократится до 7 часов. С 22 декабря светлая часть суток начнёт постепенно увеличиваться.
Учёный отметил, что во время зимнего солнцестояния самый длинный световой день будет в южном городе России — дагестанском Дербенте, где он продлится 9 часов 7 минут.
Кроме того, он подчеркнул, что на широте Северного полярного круга в этот день солнце появится только на несколько минут, показываясь лишь краешком над горизонтом. Если же горизонт неровный — из-за гор и холмов — солнце там может не появиться совсем.
Известно, что самый продолжительный день 2025 года, знаменующий начало астрономического лета, выпал на 21 июня. В этот день в Москве Солнце взошло в 03:45 и зашло в 21:19. В результате, продолжительность самого длинного дня составила 17 часов 33 минуты.