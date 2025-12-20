Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные

«Совершенно однородный режим погоды в будние дни и выходные. Ночная температура около нуля, ноль, минус два. Дневные температуры — ноль, плюс два. Совсем небольшие осадки, дождик. Но, правда, этого небольшого дождя выпадет один миллиметр в день. Преимущественно без осадков или местами небольшой дождь», — сказал Вильфанд.