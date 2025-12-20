Вильфанд предсказал стабильную, но мрачную погоду в Москве в выходные

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Стабильная, но мрачная погода с температурой на шесть-семь градусов выше нормы сохранится в Москве в выходные, несмотря на незначительные осадки, будет опасность образования гололедицы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Совершенно однородный режим погоды в будние дни и выходные. Ночная температура около нуля, ноль, минус два. Дневные температуры — ноль, плюс два. Совсем небольшие осадки, дождик. Но, правда, этого небольшого дождя выпадет один миллиметр в день. Преимущественно без осадков или местами небольшой дождь», — сказал Вильфанд.
Ученый предупредил, что таких осадков достаточно для того, чтобы была гололедица.
Он отметил, что у поверхности Земли давление повышено, а на среднем уровне тропосферы более низкое давление, поэтому будет облачно.
«Такая мрачноватая погода, без прояснений, солнце совсем нет, и температура примерно на шесть-семь (градусов — ред.) выше нормы», — добавил синоптик.
По данным Гидрометцентра, такой температурный режим более характерен для первой декады ноября.