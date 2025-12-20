Стали известны цены на поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в Москве

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Цены в Москве на получасовое поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в новогоднюю ночь варьируются от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей, на 50−60 минут — от 41,7 тысячи до 76,9 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив цены столичных агентств с артистами.
Так, за выступление Деда Мороза и Снегурочки продолжительностью 50−60 минут в новогоднюю ночь москвичам придется отдать от 41,7 тысячи рублей, в одном из агентств возможен вариант за 44,8 тысячи рублей — это выступление, рассчитанное на 50 минут. Цена за визит главных героев Нового года в «эксклюзивных» костюмах с праздничной программой для детей и взрослых достигает отметки в 76,9 тысячи рублей. Получасовая программа будет стоить от 29,3 тысячи до 62,9 тысячи рублей.
Есть и более бюджетный вариант на 31 декабря — в период с 21.00 по 23.30 мск. Стоимость такой программы на 30 минут — от 22,9 тысячи до 35,8 тысячи рублей. Час выступления будет стоить 33,9 тысячи и 37,2 тысячи рублей, а 50 минут — 40,8 тысячи рублей, соответственно.
Кроме того, в промежутке с 15.00 до 21.00 в канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка выступят за 16,9−27,8 тысячи рублей, цены на часовую программу варьируются от 27,9 тысячи до 37,2 тысячи рублей.
Более ранее выступление новогодних героев, с 11.00 до 15.00, на полчаса будет стоить от 15,9 тысячи до 18,4 тысячи рублей, на час — от 23,9 тысячи до 25,9 тысячи рублей. Стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в предновогоднее утро с 9.00 до 12.00 составит от 14,9 тысячи до 17,7 тысячи рублей на полчаса, и от 22,9 тысячи до 24,4 тысячи рублей — за час. Самый бюджетный вариант выступления в последний день уходящего года — в промежутке с 9.00 до 18.50 за 23,8 тысячи рублей — полчаса, 26,9 тысячи рублей — час.
При желании пригласить героев Нового года можно и раньше — например, с 22 по 25 декабря. Такое выступление на полчаса обойдется в 11,5 тысячи рублей, на час — в 17 тысяч рублей. Однако с 25 по 30 декабря стоимость получасовой развлекательной программы вырастет до 12,4−18,8 тысячи рублей, часовой — до 15,8−22,2 тысячи рублей.