Шоумен Тимур Родригез отказывается содержать двух детей в Испании

По итогам соглашения Родригез обязался выплачивать на детей 1,5 млн рублей в месяц и дополнительно 500 тыс. рублей их матери. Однако позже, сославшись на финансовые трудности, он попросил Пресненский суд Москвы снизить алименты до 500 тыс. рублей. 16 декабря суд отказал ему в этом.