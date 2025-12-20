Шоумен Тимур Родригез отказывается содержать двух детей в Испании

После 16 лет брака Тимур Родригез и Анна Девочкина развелись весной 2025 года. У пары остались двое сыновей — Мигель и Даниэль.
По итогам соглашения Родригез обязался выплачивать на детей 1,5 млн рублей в месяц и дополнительно 500 тыс. рублей их матери. Однако позже, сославшись на финансовые трудности, он попросил Пресненский суд Москвы снизить алименты до 500 тыс. рублей. 16 декабря суд отказал ему в этом.
Бывшая супруга с сыновьями переехала в Испанию. В суде ее адвокаты объясняли, что на аренду просторной мадридской квартиры уходит около 6,5 тыс. евро в месяц, поэтому сокращение финансовой поддержки не позволит детям сохранить прежний уровень комфорта.
Тогда в качестве контраргумента защита Родригеза заявляла, что если средств недостаточно, дети могут продолжить обучение в России, где образование не менее качественное.
