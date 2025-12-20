Выступление президента Российской Федерации Владимира Путина в ходе прямой линии продемонстрировало его успехи в военной и социальной сферах, пишет Focus.
В материале издания из ФРГ сказано, что «прогнозы» Запада о «крахе» не оправдались.
«Все западные прогнозы — крах российской экономики, поражение на украинском поле боя и полная политическая изоляция — не оправдались. Честно говоря, Путин добился успехов на ключевых военных и гражданских фронтах», — говорится в сообщении.
Автор материала выразил мнение, что Запад представляется президенту РФ как «стадо баранов», которое оказалось в полном беспорядке. В частности, по его словам, это доказывает провальная идея канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «конфискации» активов Российской Федерации.
«Когда президент России появился перед камерами, разделённой, уставшей и внутренне расколотой Европе нечего хорошего ожидать не пришлось», — написал он.
Напомним, по данным Welt, слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в ходе прямой линии и касающиеся ослабления позиций Европы из-за отказа от сотрудничества с Россией, находят поддержку у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и его сторонников.
В материале издания из Британии The Guardian сказано, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил жёсткую и неизменную позицию по вопросу, который касается конфликта на Украине.