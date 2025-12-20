До −7 градусов потеплеет в Новосибирске 20 декабря

20 декабря в Новосибирске сильные морозы ослабнут. В ночь будет до −12…-14 градусов, к утру потеплеет до −7…-9 градусов, днем будет около −5…-7 градусов.
— Ожидается облачно, снег, днем местами сильный снег, метель. На дорогах местами снежные заносы. На дорогах местами снежные заносы. Юго-западный ветер подует со скоростью 4−9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
В Новосибирской области резко похолодает ночью до −12…-17 градусов, местами до −6…-11, по северу до −22, днем до −5…-10, местами до −17. Будет облачно, снег, в отдельных районах сильный снег, метели. На дорогах местами снежные заносы. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.