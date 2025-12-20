До −7 градусов потеплеет в Новосибирске 20 декабря

В Новосибирской области резко похолодает ночью до −12…-17 градусов, местами до −6…-11, по северу до −22, днем до −5…-10, местами до −17. Будет облачно, снег, в отдельных районах сильный снег, метели. На дорогах местами снежные заносы. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.