Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До −7 градусов потеплеет в Новосибирске 20 декабря

Будет идти сильный снег.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 29% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

20 декабря в Новосибирске сильные морозы ослабнут. В ночь будет до −12…-14 градусов, к утру потеплеет до −7…-9 градусов, днем будет около −5…-7 градусов.

— Ожидается облачно, снег, днем местами сильный снег, метель. На дорогах местами снежные заносы. На дорогах местами снежные заносы. Юго-западный ветер подует со скоростью 4−9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В Новосибирской области резко похолодает ночью до −12…-17 градусов, местами до −6…-11, по северу до −22, днем до −5…-10, местами до −17. Будет облачно, снег, в отдельных районах сильный снег, метели. На дорогах местами снежные заносы. Порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.