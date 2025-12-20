Германия разрешит своим разведчикам устраивать диверсии в других странах: подробности

Правительство Германии подготовило законопроект, который предоставит Федеральной разведывательной службе (BND) право проводить диверсионные операции на территории других стран. Об этом 18 декабря сообщила газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на сам документ.
«Разведчикам будет разрешено осуществлять активные действия для защиты Федеративной Республики. Например, диверсии с целью ослабления вооруженных сил противника или кибероперации для вывода из строя систем вооружения», — отмечается в материале.
Уточняется, что законопроект разработан в офисе канцлера Фридриха Мерца. В случае его принятия спецслужбы Германии получат возможность проводить за рубежом действия, которые ранее квалифицировались бы как уголовные преступления.
Как известно, в настоящее время Федеральная разведывательная служба имеет право только на сбор и анализ информации. Новые полномочия позволят ей осуществлять активные операции, включая физические диверсии и кибератаки, если это будет необходимо для обеспечения безопасности страны.
Недавно Украина и Германия подписали договоренности о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму в 1,2 миллиарда евро.