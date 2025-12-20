Самый короткий в РФ световой день продлится 18 минут

Жители Полярных Зорь увидят самый короткий в РФ световой день.
Световой день в России и других странах Северного полушария 21 декабря 2025 года станет минимальным в году из-за зимнего солнцестояния. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его данным, самая короткая светлая часть суток в России будет зафиксирована в городе Полярные Зори Мурманской области — солнце там поднимется над горизонтом всего на 18 минут.
«Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут. Наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния будет в самом южном городе России — дагестанском Дербенте. Она составит 9 часов 7 минут», — отметил ученый в разговоре с ТАСС.
Язев пояснил, что в день зимнего солнцестояния наклон земной оси приводит к максимальному смещению солнечного пути к югу. Поэтому в северных широтах почти вся сутки приходится на темное время. На широте Северного полярного круга, уточнил он, 21 декабря над горизонтом покажется лишь «краешек солнца» на несколько минут, после чего наступит полярная ночь.
В центральной части России ночь также окажется заметно длиннее дня. В Москве, по оценке ученого, продолжительность ночи 21 декабря достигнет 17 часов, а светлое время суток сократится до 7 часов. В северных регионах Европейской части страны и в Заполярье большинство суток пройдет при сумеречном или ночном освещении.
В среду, 21 декабря, ожидается усиление солнечной активности, что повлечет за собой рост вероятности магнитных бурь. Согласно предварительной информации Лаборатории солнечной астрономии, ближайшая значительная магнитная буря достигнет Земли 25 декабря и может сохраняться до 28 декабря.
Помимо возможного появления полярных сияний, такое явление способно неблагоприятно отразиться на самочувствии части людей. Медики рекомендуют проявить особую осторожность лицам с артериальной гипертензией, а также тем, кто подвержен головным болям и мигреням, пишет «Царьград».