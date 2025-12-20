Самый короткий в РФ световой день продлится 18 минут

Световой день в России и других странах Северного полушария 21 декабря 2025 года станет минимальным в году из-за зимнего солнцестояния. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его данным, самая короткая светлая часть суток в России будет зафиксирована в городе Полярные Зори Мурманской области — солнце там поднимется над горизонтом всего на 18 минут.