Умеров заявил о завершении встречи украинской делегации с партнерами в США

18 декабря Axios сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на этих выходных отправится в Майами. Отмечается, что в рамках визита Дмитриев планирует провести переговоры по украинской теме с Уиткоффом, а также с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.