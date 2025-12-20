Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров заявил о завершении встречи украинской делегации с партнерами в США

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями США и европейских стран, проходивших на территории Соединенных Штатов. Об этом стало известно в субботу, 20 декабря.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями США и европейских стран, проходивших на территории Соединенных Штатов. Об этом стало известно в субботу, 20 декабря.

В своем Telegram-канале Умеров отметил, что по итогам встречи он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского чиновника, сторонам удалось договориться с американскими партнерами о конкретных дальнейших шагах и продолжении совместной работы в самое ближайшее время.

Конкретные детали достигнутых договоренностей и список обсуждавшихся вопросов в сообщении не раскрываются.

18 декабря Axios сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на этих выходных отправится в Майами. Отмечается, что в рамках визита Дмитриев планирует провести переговоры по украинской теме с Уиткоффом, а также с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше