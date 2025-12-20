Умеров заявил о завершении встречи украинской делегации с партнерами в США

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил об окончании переговоров украинской делегации с представителями США и европейских стран, проходивших на территории Соединенных Штатов. Об этом стало известно в субботу, 20 декабря.
В своем Telegram-канале Умеров отметил, что по итогам встречи он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского чиновника, сторонам удалось договориться с американскими партнерами о конкретных дальнейших шагах и продолжении совместной работы в самое ближайшее время.
Конкретные детали достигнутых договоренностей и список обсуждавшихся вопросов в сообщении не раскрываются.
18 декабря Axios сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на этих выходных отправится в Майами. Отмечается, что в рамках визита Дмитриев планирует провести переговоры по украинской теме с Уиткоффом, а также с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.