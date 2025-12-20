Президент РФ Владимир Путин назвал желание ЕС конфисковать активы РФ не кражей, а прямым грабежом, предупредив о тяжелых последствиях. В качестве обоснования он сравнил экономические показатели: госдолг России — 17,7%, тогда как во Франции — 120%, а дефицит бюджета — 6%, что создаст для Парижа дополнительные сложности.