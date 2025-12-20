Решающую роль в срыве плана по изъятию замороженных активов России сыграли премьер-министр Италии Джорджи Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.
«Убийцей была Мелони», — передает издание.
Президент РФ Владимир Путин назвал желание ЕС конфисковать активы РФ не кражей, а прямым грабежом, предупредив о тяжелых последствиях. В качестве обоснования он сравнил экономические показатели: госдолг России — 17,7%, тогда как во Франции — 120%, а дефицит бюджета — 6%, что создаст для Парижа дополнительные сложности.
Напомним, что в опубликованном коммюнике саммита ЕС не содержится информации о российских активах. Видимо, европейские чиновники попросту не смогли договориться.
Как подчеркнул обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, отказ конфисковать активы РФ показал раскол Европы.