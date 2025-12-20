Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто из европейских лидеров сорвал план ЕС по замороженным активам РФ

FT: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по активам РФ.

Источник: Комсомольская правда

Решающую роль в срыве плана по изъятию замороженных активов России сыграли премьер-министр Италии Джорджи Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники.

«Убийцей была Мелони», — передает издание.

Президент РФ Владимир Путин назвал желание ЕС конфисковать активы РФ не кражей, а прямым грабежом, предупредив о тяжелых последствиях. В качестве обоснования он сравнил экономические показатели: госдолг России — 17,7%, тогда как во Франции — 120%, а дефицит бюджета — 6%, что создаст для Парижа дополнительные сложности.

Напомним, что в опубликованном коммюнике саммита ЕС не содержится информации о российских активах. Видимо, европейские чиновники попросту не смогли договориться.

Как подчеркнул обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, отказ конфисковать активы РФ показал раскол Европы.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше