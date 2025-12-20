Корпоратив пошел не по плану: психолог подсказала, как спасти репутацию

Если проступок был незначительным — неловкий танец, шутка или сон под елкой, — можно спокойно отнестись к этому и даже посмеяться над собой. А вот если были резкие слова или обиды, лучше извиниться лично и без лишних зрителей. Такой подход, по мнению психолога, помогает снять напряжение и сохранить нормальные рабочие отношения.