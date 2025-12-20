Корпоратив пошел не по плану: психолог подсказала, как спасти репутацию

Корпоративы нередко заканчиваются не только тостами и танцами, но и неловкими ситуациями, о которых потом долго вспоминают в офисе. Психолог Светлана Бояринова объяснила KP.RU, как вести себя после неудачного корпоратива, чтобы не превратиться в главную офисную легенду.
«Многое зависит от того, как человек сам относится к ситуации. Если он считает, что совершил смертный грех, то и другие будут преувеличивать его вину. Если он относится легко, мол, “со всеми бывает”, то и окружающие не станут делать драмы из вашего перформанса», — пояснила психолог.
По словам эксперта, если начать избегать коллег, брать внезапный отпуск или демонстративно «прятаться от стыда», ситуация может только усугубиться. В таком случае окружающие склонны преувеличивать произошедшее и обсуждать его еще активнее.
Если проступок был незначительным — неловкий танец, шутка или сон под елкой, — можно спокойно отнестись к этому и даже посмеяться над собой. А вот если были резкие слова или обиды, лучше извиниться лично и без лишних зрителей. Такой подход, по мнению психолога, помогает снять напряжение и сохранить нормальные рабочие отношения.
Ранее социолог Яков Якубович отметил, что бизнес стал сокращать бюджеты и проводить корпоративы более скромно.