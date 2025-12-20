Ричмонд
Россия и Таиланд обсуждают внедрение платежной системы «Мир»

Россия и Таиланд ведут переговоры о возможности оплаты российскими туристами с помощью карт «Мир». Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Переговоры продолжаются», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

6 сентября посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что Россия надеется, что карты платежной системы «Мир» начнут функционировать в Таиланде. По словам посла, окончательное решение о запуске карт должно быть принято правительством Таиланда. Он отметил, что Россия старается убедить таиландских партнеров в выгодности этого шага, который создаст больше удобств для российских туристов.

В мае стало известно, что граждане России теперь могут расплачиваться банковскими картами «Мир» в Иране на терминалах с технологией бесконтактной оплаты и через приложение Mir Pay.

11 ноября 2024 года платежная система «Мир» была официально подключена к иранской Shetab. Это был первый из трех запланированных этапов. После реализации заключительно шага иранские карты Shetab можно будет использовать в российских магазинах.