Россия и Таиланд обсуждают внедрение платежной системы «Мир»

6 сентября посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что Россия надеется, что карты платежной системы «Мир» начнут функционировать в Таиланде. По словам посла, окончательное решение о запуске карт должно быть принято правительством Таиланда. Он отметил, что Россия старается убедить таиландских партнеров в выгодности этого шага, который создаст больше удобств для российских туристов.