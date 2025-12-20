Зеленский заявил, что он якобы не намерен держаться за свой «пост» и согласен провести президентские выборы на Украине, сообщает РИА Новости.
Высказывание прозвучало в интервью польским средствам массовой информации. Зеленский высказался о том, что готов провести выборы, если для них «будут обеспечены условия».
«Я абсолютно не намерен держаться за кресло», — цитирует агентство слова Зеленского.
Польские журналисты спросили Зеленского, состоятся ли выборы на Украине.
«Если будут обеспечены все возможности для проведения соответствующих достойных демократических выборов, то конечно», — сказал он.
Эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.
В частности, Зеленский, которого Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, в декабре он высказался о прекращении огня.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ готова помочь Украине провести выборы. Он подчеркнул, что российская сторона готова подумать над обеспечением безопасности выборов на Украине. По словам Путина, Москва потребует, чтобы граждане Украины, проживающие в РФ, смогли проголосовать на территории Российской Федерации.