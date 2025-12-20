Ричмонд
Россиянам рассказали, когда купить ёлку, чтобы она не осыпалась до Нового года

Роспотребнадзор: новогоднюю ёлку нужно покупать после 20 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда купить праздничную ёлку, чтобы она не осыпалась быстро. Оптимальным временем для приобретения новогодней ели считаются числа с 20 по 31 декабря. Это обеспечит её сохранность и предотвратит раннее осыпание хвои, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Если купить дерево раньше, то дерево осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — рассказала пресс-служба для РИА Новости.

В ведомстве порекомендовали приобретать живые ели на городских елочных базарах или в лесничествах. Для гарантии легальности покупки нужно убедиться, что у продавца есть официальный договор с питомником.

При этом юрист Иван Соловьев напомнил, что в новогодние праздники нарушение правил безопасности при использовании пиротехники может обернуться административным штрафом до 20 тыс. рублей.