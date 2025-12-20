Россиянам рассказали, когда купить ёлку, чтобы она не осыпалась до Нового года

Стало известно, когда купить праздничную ёлку, чтобы она не осыпалась быстро. Оптимальным временем для приобретения новогодней ели считаются числа с 20 по 31 декабря. Это обеспечит её сохранность и предотвратит раннее осыпание хвои, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря. Если купить дерево раньше, то дерево осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — рассказала пресс-служба для РИА Новости.
В ведомстве порекомендовали приобретать живые ели на городских елочных базарах или в лесничествах. Для гарантии легальности покупки нужно убедиться, что у продавца есть официальный договор с питомником.
При этом юрист Иван Соловьев напомнил, что в новогодние праздники нарушение правил безопасности при использовании пиротехники может обернуться административным штрафом до 20 тыс. рублей.