Россиянам рассказали, когда купить ёлку, чтобы она не осыпалась до Нового года

Стало известно, когда купить праздничную ёлку, чтобы она не осыпалась быстро. Оптимальным временем для приобретения новогодней ели считаются числа с 20 по 31 декабря. Это обеспечит её сохранность и предотвратит раннее осыпание хвои, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.